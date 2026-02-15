СМИ: В Волгограде в колледже и школах требуют скидываться на обеспечение безопасности учеников
Студенты Волгоградского технологического колледжа рассказали, что их принуждают выплачивать «добровольные» взносы на охрану учреждения, сообщают «Известия».
По их словам, в случае отказа им угрожают санкциями в виде невозможности пересдать зачеты. В колледже заявили, что проводят служебную проверку.
Кроме того, о таких проблемах рассказали родители нескольких школ и детсадов. В некоторых из них платежи остаются добровольными, но чаще родителей вынуждают скидываться на охрану.
В администрации Волгограда заявили, что в нормативных актах, которые касаются требований к охране учреждений образования, не указаны обязательные источники финансирования охранных услуг в школах и дошкольных учреждениях.
Подобная ситуация с платежами за охрану в школах складывается по всей стране: жалобы приходили из Ярославской области, Башкирии, Татарстана, причем в последнем случае об этом стало известно на фоне трагедии с нападением на учебное заведение.
Охранники в школе должны знать всех хулиганов, чтобы проверять их тщательнее, заявил вице-президент саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности», председатель правления Союза саморегулируемых организацией негосударственной сферы безопасности Сергей Силивончик в пресс-центре НСН.
