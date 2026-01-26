Медведев: Атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием

Атака на резиденцию президента России Владимира Путина могла повлечь удар специальным оружием, сообщил «Коммерсанту» заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Трамп заявил, что не верит в удар Украины по резиденции Путина

По его словам, провокации со стороны Запада в отношении Москвы продолжаются. «На самом деле, это могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия. Такого рода игры чрезвычайно опасны», — заявил политик.

Ранее Россия ударила «Орешником» по Украине в ответ на атаку резиденции Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
