Медведев: Атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием

По его словам, провокации со стороны Запада в отношении Москвы продолжаются. «На самом деле, это могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия. Такого рода игры чрезвычайно опасны», — заявил политик.

Ранее Россия ударила «Орешником» по Украине в ответ на атаку резиденции Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

