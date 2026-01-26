Медведев: Атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием
26 января 202601:39
Атака на резиденцию президента России Владимира Путина могла повлечь удар специальным оружием, сообщил «Коммерсанту» заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, провокации со стороны Запада в отношении Москвы продолжаются. «На самом деле, это могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия. Такого рода игры чрезвычайно опасны», — заявил политик.
Ранее Россия ударила «Орешником» по Украине в ответ на атаку резиденции Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев: Атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием
- Зеленский: У шпица Лукашенко больше прав, чем у белорусов
- ОП: Власти сработали на опережение, ограничив WhatsApp
- Ушаков пошутил перед переговорами с США в Кремле
- В России отреагировали на супероружие США, которое применялось при захвате Мадуро
- Зеленский отказался выводить ВСУ из Донбасса
- ГАИ: Два человека погибли, трое пострадали в ДТП в Кабардино-Балкарии
- СМИ: Китайского генерала обвинили в передаче США секретных данных о ядерном оружии
- МВД: Пенсионер спилил опоры ЛЭП и попытался похитить километр проводов
- Онищенко: Россиянам не стоит опасаться вируса Нипах
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru