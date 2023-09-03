Минобороны России разъяснило правила предоставления отпусков мобилизованным

В Министерстве обороны России ответили на запрос депутата Госдумы РФ Нины Останиной об отпусках мобилизованных, которые участвуют в специальной военной операции, сообщает «Лента.ру».

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Военное ведомство проводит комплекс мероприятий по предоставлению отпусков военнослужащим, призванным на военную службу по мобилизации, с учетом решения об обязательном предоставлении им отпусков не реже одного раза в шесть месяцев продолжительностью как минимум 14 суток без учета времени на проезд к месту отпуска и обратно.

Как отмечает Минобороны, планированием и предоставлением отпусков занимается начальник штаба. Ротация мобилизованных «осуществляется с учетом поддержания боевой готовности воинских частей, задействованных в СВО».

Ранее Путин поручил установить регулярный отпуск для всех участников СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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