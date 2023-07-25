«Сами по себе!»: Генерал Стаськов призвал узаконить ЧВК, чтобы избежать проблем

Частные военные компании должны контролироваться государством, но для этого их нужно ввести в правовое поле, заявил бывший начальник штаба — первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов в разговоре с НСН.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Совет Федерации на данный момент не ведет работу над законопроектом о частных военных компаниях (ЧВК). По мнению спикера, «не нужны законы под отдельные компании», включая ЧВК. Она добавила, что в стране много добровольческих отрядов, которые воюют как мобилизованные, контрактники, но они все должны воевать по принципу единоначалия, под руководством Минобороны. Стаськов считает, что государство должно управлять ЧВК, но для этого они должны быть в правовом поле.