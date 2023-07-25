«Сами по себе!»: Генерал Стаськов призвал узаконить ЧВК, чтобы избежать проблем
Генерал-лейтенант Николай Стаськов заявил в эфире НСН, что деятельность ЧВК необходима, а государству следует узаконить и упорядочить подобные структуры.
Частные военные компании должны контролироваться государством, но для этого их нужно ввести в правовое поле, заявил бывший начальник штаба — первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов в разговоре с НСН.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Совет Федерации на данный момент не ведет работу над законопроектом о частных военных компаниях (ЧВК). По мнению спикера, «не нужны законы под отдельные компании», включая ЧВК. Она добавила, что в стране много добровольческих отрядов, которые воюют как мобилизованные, контрактники, но они все должны воевать по принципу единоначалия, под руководством Минобороны. Стаськов считает, что государство должно управлять ЧВК, но для этого они должны быть в правовом поле.
«ЧВК выполняют иногда задачи и в мирное время в различных регионах. Они для этого предназначены, чтобы не использовать государственный потенциал. В ЧВК есть свои привилегии, определенные моменты, которые привлекают многих опытных военнослужащих. Поэтому частные военные компании нужны, они должны быть в правовом поле. Здесь важно помнить о социальных вопросах – обеспечивать семьи таких бойцов, чтобы они не были ущемлены в правах в случае гибели бойца и так далее. Все должно быть узаконено и управляемо, чтобы ЧВК не были сами по себе. Этим государство должно заниматься, чтобы не было различных негативных повторений», - отметил он.
По его словам, в ЧВК идут опытные бойцы, за счет этого группе «Вагнер» и удалось добиться успехов в рамках спецоперации.
«В ЧВК идут люди с опытом, которые хотят себя испытать в боевых действиях. Есть и преимущества материальные. Всегда в обществе находятся такие люди, готовые идти на риск постоянно, выполнять задачи в различных уголках. ЧВК «Вагнер» удалось добиться успехов в рамках СВО именно за счет подбора людей, которые имеют боевой опыт. Определенная атмосфера, настрой, поэтому они себя проявили», - заключил собеседник НСН.
Ранее белорусский политолог Александр Шпаковский заявил «Радиоточке НСН», что в большей степени усилия группы «Вагнер» в Белоруссии будут направлены на работу со спецназом, который заинтересовался «уникальным опытом» ведения боевых действий в условиях плотной городской застройки.
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