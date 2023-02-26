В Госдуме рассказали, как ремонт военной техники повлияет на результаты РФ в зоне СВО

Депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант Андрей Гурулев считает, что ремонт техники позволит приблизить победу России в специальной военной операции (СВО) на Украине. Чтобы российские войска могли нарастить темпы военных действий, необходимо ремонтировать и возвращать в строй от 50 до 80 процентов техники.

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Об этом парламентарий написал в Telegram-канале 26 февраля. По его словам, «у всех в голове только победа, а цель – идти до разгрома врага». По мнению Гурулева, у военных сегодня есть понимание долга по защите Родины.

Он отметил проблемы со связью и необходимость повысить темпы ремонта военной техники.

«Если мы сейчас 50% (военной техники – прим. НСН) будем возвращать (в зону боевых действий – прим. НСН), то это будет сумасшедший результат. А если наши ремонтно-восстановительные батальоны смогут и 80% возвращать, вплоть до ремонта двигателей в поле, то это будет хороший результат», – подчеркнул он.

По словам Гурулева, быстрое возвращение боевых машин в строй «значительно упростит выполнение наших задач».

Ранее сообщалось, что в зависимости от поставок вооружений Запада Украине, Россия будет отодвигать угрозы от своих границ. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Отрывок интервью опубликовал Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Военная ОперацияРемонтВоенная ТехникаГосдумаДепутат
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