«Воевать по-настоящему». Поставки западного оружия на Украину провоцируют наступление России

В РФ связывают наступление российских войск в зоне СВО с растущими поставками западного оружия Украине.

В зависимости от поставок вооружений Запада Украине, Россия будет отодвигать угрозы от своих границ. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Отрывок интервью опубликовал Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

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«Это зависит от того оружия, которое будет выдано (Киеву Западом)», – отметил Шойгу.

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна достичь всех целей специальной военной операции на Украине и отодвинуть границы угроз стране как можно дальше, «даже если это будут границы Польши».

Первые четыре танка Leopard 2 уже прибыли из Польши на украинскую территорию, рассказал вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак на открытии Совета национальной безопасности страны.

Всего Варшава обязалась поставить Киеву 14 таких танков.

За границу и дальше. В России поддерживают расширение СВО из-за поставок западного оружия Киеву

Украина получила такое количество боевой техники «с барских плеч», что некоторые министерства обороны европейских стран жалуются на опустевшие склады, написал в статье в журнале «Национальная оборона» заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Материал опубликован 25 февраля.

Замглавы Совбеза, приводя данные центра CSIS, отметил, что Пентагон исчерпал «собственные запасы по ряду позиций». Украине передано 40 мобильных РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним, 45 танков Т-72В, более 1600 ПЗРК Stinger и более 50 тысяч противотанковых систем.

«Общий объем «целевого пакета» американской военной помощи нашим противникам в ближайшее время достигнет порядка $50 млрд — и это без учета европейских «передач», — цитирует его РИА Новости.

Эксперт: возможности Запада поддерживать режим Зеленского подходят к концу

Запад провоцирует Россию на настоящую войну своими поставками Киеву танков, самолетов и ракет, заявил член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», заслуженный адвокат России, член Общественной Палаты Москвы Дмитрий Краснов в пресс-центре НСН.

«Сейчас мы видим подвижки в зоне боевых действий. Судорожные попытки Зеленского (Владимира, президента Украины – прим. НСН) выпросить у Запада танки, самолёты и ракеты объясняются отчаянным положением - фронт висит на волоске и может в любой момент рухнуть. А мы, как сказал президент, еще ничего не начали. Но западный мир подводит нас к тому, что нам, видимо, придется начать воевать настоящим образом. Я думаю, эти усилия приведут к результатам и целям, которые поставлены перед нашими Вооруженными силами», - сказал он.

Конфликт ради прибыли. США провоцируют Украину и Россию из-за Крыма

В своем послании Федеральному собранию 22 февраля президент РФ Владимир Путин пообещал отодвигать угрозу от границ России в ответ на отправку Киеву дальнобойного оружия. «Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ», - пообещал глава государства.

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Фото: telegram.org
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