«Воевать по-настоящему». Поставки западного оружия на Украину провоцируют наступление России

«Это зависит от того оружия, которое будет выдано (Киеву Западом)», – отметил Шойгу.

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна достичь всех целей специальной военной операции на Украине и отодвинуть границы угроз стране как можно дальше, «даже если это будут границы Польши».



Первые четыре танка Leopard 2 уже прибыли из Польши на украинскую территорию, рассказал вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак на открытии Совета национальной безопасности страны.

Всего Варшава обязалась поставить Киеву 14 таких танков.