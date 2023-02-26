Шойгу уточнил, как далеко Россия отодвинет угрозы от своих границ

В зависимости от поставок вооружений Запада Украине, Россия будет отодвигать угрозы от своих границ. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Отрывок интервью опубликовал Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

За границу и дальше. В России поддерживают расширение СВО из-за поставок западного оружия Киеву

«Это зависит от того оружия, которое будет выдано (Киеву Западом - прим. НСН)», – отметил Шойгу.

Во время послания Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин заявил, что «чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ».



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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ЗападВооружениеПоставкиРоссияГраницаСергей Шойгу
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