Утраченный символ контраступа: Россия заняла Работино
Поселок Работино перешел под контроль России. Его стратегическое значение для ВСУ утрачено. Эксперты называют новые направления для продвижения ВС РФ.
В Запорожье в селе Работино идут ожесточенные бои, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимира Рогова.
По его словам, инициатива находится у армии России. Отмечается, что противник оказывает ожесточенное сопротивление, используя множество дронов, активно применяется артиллерия.
Накануне военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил подробности боев.
«Штурмовые подразделения ВС РФ заняли центр н.п. (населенном пункте – прим. НСН) Работино на Запорожском направлении», – написал он, отметив квадрат на карте местности.
Видео о ходе операции опубликовали журналисты Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны». На кадрах под огнем противника российская военная техника стремительно прорывается по дорогам поселка к центру.
«Штурмовые подразделения ворвалась в оккупированный врагом поселок и, подавляя ВСУ огнем, прорвались до центра Работино», – говорится в сообщении.
Населенный пункт Работино Запорожской области стратегически не имеет никакого значения, но остается символом победы для Украины, и сейчас он полностью разрушен. Об этом глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в интервью НСН.
«От Работино ничего не осталось, все разрушено. Изредка где-то еще есть подвалы, все это находится в низине. Работино не имеет стратегического значения, просто этот населенный пункт – символ «перемоги» для бандеровцев, главное достижение во время так называемого контрнаступа. Если посмотреть на карту, мы четко увидим этот «работинский» выступ, «вгрызание» в нашу линию обороны противника. Сейчас наши ребята планомерно зачищают [окрестности], идет давление по всей линии фронта, и ореховский участок запорожского фронта – не исключение. До взятия Авдеевки наши ребята брали по одному-два-три опорника. А с момента более активных действий количество вражеских опорников, которые переходят под наш контроль, резко увеличилось», - сказал Рогов.
Военный эксперт Алексей Подберезкин в беседе с НСН заявил, что российским войскам сегодня выгоднее сконцентрировать силы на юге, чтобы отрезать Николаев и Одессу и лишить Киев портов и новых поставок оружия.
«Причина одна: нужно отрезать Николаев, Одессу. Украина окажется отрезанной от черноморских портов и от границы с Румынией. Это имеет очень большое значение, потому что поставки, логистика сразу будут обрушены. Снимется стратегическая угроза нашему югу и Крыму, потому что обстреливают сейчас Крым и Запорожье именно из районов Одессы. Это наиболее выгодное и перспективное направление», - заключил собеседник НСН.
Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) будут готовить новое контрнаступление. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, Украина «продолжит свою историю в Чёрном море». Зеленский назвал военную кампанию «большим вызовом» для Киева из-за неравенства сил, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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