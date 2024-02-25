Утраченный символ контраступа: Россия заняла Работино

Военный эксперт Алексей Подберезкин в беседе с НСН заявил, что российским войскам сегодня выгоднее сконцентрировать силы на юге, чтобы отрезать Николаев и Одессу и лишить Киев портов и новых поставок оружия.

«Причина одна: нужно отрезать Николаев, Одессу. Украина окажется отрезанной от черноморских портов и от границы с Румынией. Это имеет очень большое значение, потому что поставки, логистика сразу будут обрушены. Снимется стратегическая угроза нашему югу и Крыму, потому что обстреливают сейчас Крым и Запорожье именно из районов Одессы. Это наиболее выгодное и перспективное направление», - заключил собеседник НСН.



Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) будут готовить новое контрнаступление. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, Украина «продолжит свою историю в Чёрном море». Зеленский назвал военную кампанию «большим вызовом» для Киева из-за неравенства сил, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





