Минобороны: Украинский вертолет Ми-24 уничтожили близ Работино
14 февраля 202416:52
Российские войска уничтожили близ населенного пункта Работино (Запорожская область) украинский вертолет Ми-24. Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что вертолет уничтожили при помощи средств ПВО.
Также за минувшие сутки в зоне спецоперации России на Украине российская армия перехватила семь ракет, выпущенных реактивными системами залпового огня «Ольха» и HIMARS.
Ранее российские военные нейтрализовали 19 украинских беспилотников самолетного типа в четырех регионах и над Черным морем.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru