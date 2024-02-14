Минобороны: Украинский вертолет Ми-24 уничтожили близ Работино

Отмечается, что вертолет уничтожили при помощи средств ПВО.

Также за минувшие сутки в зоне спецоперации России на Украине российская армия перехватила семь ракет, выпущенных реактивными системами залпового огня «Ольха» и HIMARS.

Ранее российские военные нейтрализовали 19 украинских беспилотников самолетного типа в четырех регионах и над Черным морем.

