Минобороны: Украинский вертолет Ми-24 уничтожили близ Работино

Российские войска уничтожили близ населенного пункта Работино (Запорожская область) украинский вертолет Ми-24. Об этом сообщило Минобороны России.

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Отмечается, что вертолет уничтожили при помощи средств ПВО.

Также за минувшие сутки в зоне спецоперации России на Украине российская армия перехватила семь ракет, выпущенных реактивными системами залпового огня «Ольха» и HIMARS.

Ранее российские военные нейтрализовали 19 украинских беспилотников самолетного типа в четырех регионах и над Черным морем.

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ФОТО: РИА Новости
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