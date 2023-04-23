«Цирконы» у границ. Военные эксперты советуют Западу бояться российских ракет

Доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что «Циркон» позволит нанести удар даже в случае угрозы прямого конфликта с НАТО.

«Такое оружие серьезно меняет соотношении сил на море в пользу России, когда даже фрегат будет способен создать реальную угрозу и уничтожить 10-12 кораблей. У американцев, в случае прямого конфликта с Россией, защититься от «Циркона» шансов практически нет. Существующие средства американской противовоздушной обороны не позволяют обнаружить ракеты. Есть средства радиоэлектронной борьбы, но и тут есть вопросы, к примеру, система самонаведения имеет высокий уровень помехозащищенности. Поэтому 16-ракетный залп будет смертельно опасным для авианосной группы США», - сказал Сивков.



В текущем году в России начнутся массовые поставки ракет морского базирования «Циркон», заявил глава государства Владимир Путин в видеопоздравлении ко Дню Днем защитника Отечества. Подробности президент не сообщил, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

