«Цирконы» у границ. Военные эксперты советуют Западу бояться российских ракет

Гиперзвуковые ракеты «Циркон» являются ответом России на угрозы Запада. Их размещение у границ страны заставляет бояться даже заокеанские США.

Самым опасным кораблем российского флота является фрегат «Маршал Шапошников», вооруженный крылатыми ракетами «Циркон», пишет американское издание Military Watch.

«Стереть с лица Земли»: Россия ответит на расширение НАТО ядерной готовностью

Обозреватели портала назвали программу модернизации корабля одной из самых амбициозных. Усовершенствованы вооружения, датчики и электроника фрегата.

Россия может стереть США с лица Земли пятью гиперзвуковыми ракетами, запущенными по супервулкану Йеллоустон (Yellowstone), заявил «Радиоточке НСН» старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

«Мы сейчас имеем "Циркон", "Кинжал" и "Авангард". Ответом Америке может быть боевое дежурство атомных подводных лодок в международных водах вблизи ее побережья, что сейчас и происходит. Их СМИ уже беспокоятся по этому поводу. Было бы хорошим политическим тоном отправить туда подлодку "Белгород" со страшным "Посейдоном", предназначенным для запуска с ближней дистанции...Реальным ответом является размещение на наших западных границах ракет "Циркон" в наземном исполнении. Наземный вариант сейчас разрабатывается, пока аналогов ему в мире нет. Германии и тем же Швеции с Финляндией мы ответим, разместив "Цирконы" у границ. Если запустить "Цирконы" с ядерными боеголовками, что от Швеции останется? Кроме того, размещение ядерного оружия в Белоруссии – это очень серьезный и эффективный ответ. Таким образом, Белоруссия становится абсолютно защищенной, на нее никто не посмеет напасть», - заключил военный эксперт.
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Доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что «Циркон» позволит нанести удар даже в случае угрозы прямого конфликта с НАТО.

«Такое оружие серьезно меняет соотношении сил на море в пользу России, когда даже фрегат будет способен создать реальную угрозу и уничтожить 10-12 кораблей. У американцев, в случае прямого конфликта с Россией, защититься от «Циркона» шансов практически нет. Существующие средства американской противовоздушной обороны не позволяют обнаружить ракеты. Есть средства радиоэлектронной борьбы, но и тут есть вопросы, к примеру, система самонаведения имеет высокий уровень помехозащищенности. Поэтому 16-ракетный залп будет смертельно опасным для авианосной группы США», - сказал Сивков.

В текущем году в России начнутся массовые поставки ракет морского базирования «Циркон», заявил глава государства Владимир Путин в видеопоздравлении ко Дню Днем защитника Отечества. Подробности президент не сообщил, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12372742@egNews
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