«Цирконы» у границ. Военные эксперты советуют Западу бояться российских ракет
Гиперзвуковые ракеты «Циркон» являются ответом России на угрозы Запада. Их размещение у границ страны заставляет бояться даже заокеанские США.
Самым опасным кораблем российского флота является фрегат «Маршал Шапошников», вооруженный крылатыми ракетами «Циркон», пишет американское издание Military Watch.
Обозреватели портала назвали программу модернизации корабля одной из самых амбициозных. Усовершенствованы вооружения, датчики и электроника фрегата.
Россия может стереть США с лица Земли пятью гиперзвуковыми ракетами, запущенными по супервулкану Йеллоустон (Yellowstone), заявил «Радиоточке НСН» старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.
«Мы сейчас имеем "Циркон", "Кинжал" и "Авангард". Ответом Америке может быть боевое дежурство атомных подводных лодок в международных водах вблизи ее побережья, что сейчас и происходит. Их СМИ уже беспокоятся по этому поводу. Было бы хорошим политическим тоном отправить туда подлодку "Белгород" со страшным "Посейдоном", предназначенным для запуска с ближней дистанции...Реальным ответом является размещение на наших западных границах ракет "Циркон" в наземном исполнении. Наземный вариант сейчас разрабатывается, пока аналогов ему в мире нет. Германии и тем же Швеции с Финляндией мы ответим, разместив "Цирконы" у границ. Если запустить "Цирконы" с ядерными боеголовками, что от Швеции останется? Кроме того, размещение ядерного оружия в Белоруссии – это очень серьезный и эффективный ответ. Таким образом, Белоруссия становится абсолютно защищенной, на нее никто не посмеет напасть», - заключил военный эксперт.
Доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что «Циркон» позволит нанести удар даже в случае угрозы прямого конфликта с НАТО.
«Такое оружие серьезно меняет соотношении сил на море в пользу России, когда даже фрегат будет способен создать реальную угрозу и уничтожить 10-12 кораблей. У американцев, в случае прямого конфликта с Россией, защититься от «Циркона» шансов практически нет. Существующие средства американской противовоздушной обороны не позволяют обнаружить ракеты. Есть средства радиоэлектронной борьбы, но и тут есть вопросы, к примеру, система самонаведения имеет высокий уровень помехозащищенности. Поэтому 16-ракетный залп будет смертельно опасным для авианосной группы США», - сказал Сивков.
В текущем году в России начнутся массовые поставки ракет морского базирования «Циркон», заявил глава государства Владимир Путин в видеопоздравлении ко Дню Днем защитника Отечества. Подробности президент не сообщил, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 389 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+5 509 / сут.
- Сын Пескова объяснил, почему пошел служить в ЧВК «Вагнер»
- Economist: часть переданных Киеву истребителей начали разбирать
- FT: Зеленский испугался контрнаступления ВСУ
- «Цирконы» у границ. Военные эксперты советуют Западу бояться российских ракет
- Лавров: США струсили, отказав российским журналистам в визах
- СМИ: пираты в Красном море захватили судно с россиянами
- Пригожин объяснил отсутствие упоминания ЧВК «Вагнер» на ТВ
- Захарова поставила вопрос о патрулировании Ла-Манша силами стран АТР
- Разволновавшиеся прибалты. Китай усомнился в принятом на Западе статусе Крыма
- Маск заявил, что пожертвовал Украине $100 млн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru