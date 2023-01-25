Фрегат «Адмирал Горшков» отработал в Атлантике удар гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» провел в западной части Атлантического океана учение по применению гиперзвукового ракетного оружия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В соответствии с учебной обстановкой фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" отработал организацию нанесения ракетного удара гиперзвуковой ракетой "Циркон" по морской цели, имитирующей корабль условного противника и находящейся на удалении более 900 километров», — отметили в ведомстве.
Экипаж применил ракету способом компьютерного моделирования, при выполнении задачи моряки продемонстрировал высокую слаженность действий, пишет Ura.ru.
В Минобороны также сообщили, что в феврале планируется проведение ряда совместных учений с ВМС Южно-Африканской Республики и Народно-освободительной армии Китая, маневры пройдут в районе побережья ЮАР.
Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в начале января провел учение по отражению средств воздушного нападения условного противника в Норвежском море, напоминает телеканал «360».
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