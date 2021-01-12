В США посчитали «Циркон» угрозой для американских авианосцев

Российская перспективная гиперзвуковая ракета «Циркон» несет угрозу для авианосцев США. Об этом пишет американское издание Business Insider.

В материале отмечается, что авианосцы Военно-морских сил (ВМС) страны в течение нескольких десятилетий доминировали в Мировом океане, сейчас же серьезную конкуренцию им составили Россия и Китай. Они разрабатывают новое оружие, которое ставит американское господство под угрозу.

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Business Insider напомнил о третьем испытательном пуске «Циркона», который ВМФ РФ провел в Белом море в декабре 2020 года. Ракета достигала скорости 8 Махов и поразили наземную цель на расстоянии более 200 морских миль.

Издание резюмировало, что такие испытания указывают на то, что американские авианосцы рискуют столкнуться с реальной угрозой своему существованию.

Между тем, ранее главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в отставке Виктор Мураховский рассказал в эфире НСН, почему корветы с «Цирконом» не позволят тягаться с США.


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ФОТО: гиперзвуковая ракета Циркон
ТЕГИ:ВМФ РФЦиркон
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