В США посчитали «Циркон» угрозой для американских авианосцев
Российская перспективная гиперзвуковая ракета «Циркон» несет угрозу для авианосцев США. Об этом пишет американское издание Business Insider.
В материале отмечается, что авианосцы Военно-морских сил (ВМС) страны в течение нескольких десятилетий доминировали в Мировом океане, сейчас же серьезную конкуренцию им составили Россия и Китай. Они разрабатывают новое оружие, которое ставит американское господство под угрозу.
Business Insider напомнил о третьем испытательном пуске «Циркона», который ВМФ РФ провел в Белом море в декабре 2020 года. Ракета достигала скорости 8 Махов и поразили наземную цель на расстоянии более 200 морских миль.
Издание резюмировало, что такие испытания указывают на то, что американские авианосцы рискуют столкнуться с реальной угрозой своему существованию.
Между тем, ранее главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в отставке Виктор Мураховский рассказал в эфире НСН, почему корветы с «Цирконом» не позволят тягаться с США.
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