СМИ: Россия может сделать сюрприз НАТО, изменив статус-кво

В кратком аналитическом отчете, который опубликован НАТО, характеризуется состояние российских вооруженных сил в условиях конфликта на Украине, пишет Газета.ru.

«Сохранение способности участвовать, при необходимости, в операциях против НАТО может объяснить некоторые особенности и «сюрпризы» действий России на Украине, например, ограниченное использование авиации, постепенное развертывание более старых и менее точных систем вооружений, а также скрытые атаки в киберпространстве», — отмечается в отчете.

Журналисты отмечают, что официальный российский нарратив по большей части имеет «оборонительный характер», однако «суть подхода Москвы заключается в изменении статуса-кво».

Ранее курс США на доминирование в Мировом океане, активность НАТО, а также территориальные претензии к Российской Федерации ряда государств названы основными угрозами национальной безопасности страны, отмечается Морской доктрине, которую 31 июля, в воскресенье, подписал президент Владимир Путин.

