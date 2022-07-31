В новой Морской доктрине России обозначены угрозы нацбезопасности

Курс США на доминирование в Мировом океане, активность НАТО, а также территориальные претензии к Российской Федерации ряда государств названы основными угрозами национальной безопасности страны, отмечается Морской доктрине, которую 31 июля, в воскресенье, подписал президент Владимир Путин.

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«Основными вызовами и угрозами национальной безопасности и устойчивому развитию Российской Федерации, связанными с Мировым океаном, являются: стратегический курс США на доминирование в Мировом океане и их глобальное влияние на развитие международных процессов, в том числе связанных с использованием транспортных коммуникаций и энергетических ресурсов Мирового океана», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Также в качестве угрозы обозначены продвижение военной инфраструктуры НАТО к российским границам и рост числа учений альянса вблизи российских берегов. Кроме того, попытки ряда стран изменить правовые режимы морских пространств и проливов в интересах собственных геополитических целей также указаны в новой доктрине как угрозы нацбезопасности России, сообщает RT.

31 июля президент России Владимир Путин также утвердил Корабельный устав Военно-морского флота.

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ФОТО: Алексей Даничев
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