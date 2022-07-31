В новой Морской доктрине России обозначены угрозы нацбезопасности

«Основными вызовами и угрозами национальной безопасности и устойчивому развитию Российской Федерации, связанными с Мировым океаном, являются: стратегический курс США на доминирование в Мировом океане и их глобальное влияние на развитие международных процессов, в том числе связанных с использованием транспортных коммуникаций и энергетических ресурсов Мирового океана», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Также в качестве угрозы обозначены продвижение военной инфраструктуры НАТО к российским границам и рост числа учений альянса вблизи российских берегов. Кроме того, попытки ряда стран изменить правовые режимы морских пространств и проливов в интересах собственных геополитических целей также указаны в новой доктрине как угрозы нацбезопасности России, сообщает RT.

31 июля президент России Владимир Путин также утвердил Корабельный устав Военно-морского флота.

