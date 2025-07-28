ВС РФ ударили «Кинжалами» по военному аэродрому и складу боеприпасов ВСУ
Российские войска нанесли групповой удар по военному аэродрому Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар был нанесён ночью 28 июля. Использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники.
«Поражены инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства БПЛА», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили о ночьном высокоточном ударе по предприятиям ВПК на Украине, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru