ВС РФ ударили «Кинжалами» по военному аэродрому и складу боеприпасов ВСУ

В ведомстве уточнили, что удар был нанесён ночью 28 июля. Использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники.

«Поражены инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства БПЛА», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили о ночьном высокоточном ударе по предприятиям ВПК на Украине, сообщает RT.

