ВС РФ ударили «Кинжалами» по военному аэродрому и складу боеприпасов ВСУ

Российские войска нанесли групповой удар по военному аэродрому Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В ведомстве уточнили, что удар был нанесён ночью 28 июля. Использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники.

«Поражены инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства БПЛА», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили о ночьном высокоточном ударе по предприятиям ВПК на Украине, сообщает RT.

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ФОТО: vk.com
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