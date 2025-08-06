ВС РФ нанесли удары по объектам газотранспортной системы Украины

Отмечается, что также были поражены склады дальнобойных беспилотников, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.

В ведомстве добавили, что удар был нанесён с использованием оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВС РФ ударили гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по военному аэродрому и складу боеприпасов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».