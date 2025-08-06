ВС РФ нанесли удары по объектам газотранспортной системы Украины

Российские войска нанесли удар по объектам газотранспортной системы Украины, обеспечивающим работу украинского ВПК. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Армия России нанесла групповой удар по аэродромам ВСУ

Отмечается, что также были поражены склады дальнобойных беспилотников, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.

В ведомстве добавили, что удар был нанесён с использованием оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВС РФ ударили гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по военному аэродрому и складу боеприпасов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаМинобороны РФВСУ

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