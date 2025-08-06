ВС РФ нанесли удары по объектам газотранспортной системы Украины
Российские войска нанесли удар по объектам газотранспортной системы Украины, обеспечивающим работу украинского ВПК. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что также были поражены склады дальнобойных беспилотников, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.
В ведомстве добавили, что удар был нанесён с использованием оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВС РФ ударили гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по военному аэродрому и складу боеприпасов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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