Силуанов: Экономический рост в 2025 году составит менее 1%
3 декабря 202508:25
Экономический рост России составит менее 1% в 2025 году. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире Радио РБК.
Как напомнил глава Минфина, президент Владимир Путин сказал, что по текущему году ожидается менее 1% экономического роста.
«Но это было планово, это ожидаемо. Мы шли на то, чтобы обеспечить устойчивый экономический рост», - отметил Силуанов.
Ранее Владимир Путин заявил, что экономика РФ выдерживает внешнее давление и успешно справляется с вызовами, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США прекратили обработку иммиграционных запросов граждан 19 стран
- В ХМАО в автоаварии пострадали пять человек
- Япония выделит Украине $25 млн на разминирование
- Глава Пентагона назвал идеальным ужин в компании Путина
- Силуанов: Экономический рост в 2025 году составит менее 1%
- Без компромиссов: Чем завершилась пятичасовая встреча Путина и Уиткоффа
- Артистам выгоднее: Что изменит новый стандарт сертификации музыки
- В Воронежской области из-за БПЛА повреждены резервуары с топливом
- В Финляндии заявили, что не готовы предоставить Киеву гарантии безопасности
- Над Россией уничтожили 102 украинских БПЛА
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru