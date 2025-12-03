Силуанов: Экономический рост в 2025 году составит менее 1%

Экономический рост России составит менее 1% в 2025 году. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире Радио РБК.

Как напомнил глава Минфина, президент Владимир Путин сказал, что по текущему году ожидается менее 1% экономического роста.

«Но это было планово, это ожидаемо. Мы шли на то, чтобы обеспечить устойчивый экономический рост», - отметил Силуанов.

Ранее Владимир Путин заявил, что экономика РФ выдерживает внешнее давление и успешно справляется с вызовами, пишет Ura.ru.

