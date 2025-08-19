СМИ: Путин предложил встретиться с Зеленским в Москве

Президент РФ Владимир Путин предложил провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Москве. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает Agence France-Presse (AFP).

СМИ: Швейцария пообещала Путину иммунитет от МУС ради встречи с Зеленским

Собеседники агентства утверждают, что глава российского государства озвучил предложение в ходе телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом 18 августа.

«Зеленский отклонил предложение Путина провести встречу в Москве», - говорится в сообщении AFP.

Ранее портал Axios сообщил, что Трамп надеется провести встречу лидеров России и Украины до конца августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
