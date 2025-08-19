СМИ: Путин предложил встретиться с Зеленским в Москве
Президент РФ Владимир Путин предложил провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Москве. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает Agence France-Presse (AFP).
Собеседники агентства утверждают, что глава российского государства озвучил предложение в ходе телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом 18 августа.
«Зеленский отклонил предложение Путина провести встречу в Москве», - говорится в сообщении AFP.
Ранее портал Axios сообщил, что Трамп надеется провести встречу лидеров России и Украины до конца августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
