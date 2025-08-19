Не бояться, но готовиться: Вирусолог успокоил россиян насчет угрозы новой пандемии
Уровень подготовки к вирусам и современные технологии исключают серьезные проблемы при появлении новой пандемии, заявил НСН Анатолий Альтштейн.
Человечеству не следует бояться новой пандемии, нужно продолжать развивать вакцины и поддерживать науку, хотя предсказать появление опасных мутаций вирусов пока еще невозможно, рассказал профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН.
Следующая пандемия неизбежна, однако мировое сообщество может оказаться к ней не более готовым, чем к COVID-19. Об этом заявил почетный профессор Гонконгского университета Малик Пейрис, открывший вирус атипичной пневмонии в 2003 году. Его слова приводит газета South China Morning Post. Альтштейн уверен, что человечество сможет противостоять новым болезням.
«Человечество готово к возможным пандемиями — это достаточно общая точка зрения. Многие так считают, что следующая эпидемия — это либо гриппозные вирусы, их несколько, и их главные варианты, коронавирусы, но все они по своей природе — респираторные, то есть передаются воздушно-капельным путем. В этом отношении человечество сможет нормально противостоять возможным новым пандемиям: быстро появятся новые вакцины. Нет смысла заранее тревожиться, главное — поддерживать изучение вирусов, создание и изучение препаратов, физиологию человека, тогда все будет в порядке. Предсказать, когда произойдут новые мутации, а также будет ли новый вирус достаточно опасным, тоже пока нельзя, но когда это случится, ничего страшного не будет», — подчеркнул он.
Ранее Альтштейн заявил НСН, что новый штамм коронавируса XFG «Стратус» не вызовет очередную пандемию.
