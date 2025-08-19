Человечеству не следует бояться новой пандемии, нужно продолжать развивать вакцины и поддерживать науку, хотя предсказать появление опасных мутаций вирусов пока еще невозможно, рассказал профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН.

Следующая пандемия неизбежна, однако мировое сообщество может оказаться к ней не более готовым, чем к COVID-19. Об этом заявил почетный профессор Гонконгского университета Малик Пейрис, открывший вирус атипичной пневмонии в 2003 году. Его слова приводит газета South China Morning Post. Альтштейн уверен, что человечество сможет противостоять новым болезням.