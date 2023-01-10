«Ставим под удар»: В Госдуме заявили, что срочники не нужны в зоне спецоперации

Накануне в Госдуме допустили рассмотрение вопроса об участии солдат-срочников в специальной военной операции на Украине. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков в ответ на предложение телеведущего Владимира Соловьева. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что срочники и сейчас могут участвовать в спецоперации, если пожелают заключить контракт. Юрий Швыткин отметил, что необходимо учитывать физическую подготовку и жизненный опыт военнослужащего.

«Солдат - военнослужащих срочной службы в зону спецоперации отправлять не надо. Такое решение принято на высшем уровне. Военнослужащий срочной службы вправе заключить контракт, после этого его могут отправить в зону спецоперации. Но во время срочной службы, если он не заключил контракт, направлять его туда недопустимо. Сегодня рисковать теми ребятами, которые буквально встали на службу в армии, нельзя. Мы ставим их под удар. Нам нужно учитывать эти моменты: физическая подготовка, жизненный опыт, морально-психологическая подготовка и должное владение военно-учетной специальностью», - сказал Швыткин.

Кроме того, он отметил, что решение об увеличении численности армии и увеличении возраста призыва приведет к повышению оборонного потенциала страны. Швыткин подчеркнул, что принятие таких законодательных актов произойдет уже в этом году.