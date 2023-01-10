«Ставим под удар»: В Госдуме заявили, что срочники не нужны в зоне спецоперации

Нельзя рисковать ребятами, которые только поступили на срочную службу, в зону спецоперации можно отправлять только тех, кто заключил контракт, отметил в эфире НСН депутат Юрий Швыткин. 

Солдат-срочников недопустимо отправлять в зону спецоперации на Украине, у них недостаточно опыта, таким образом их просто поставят под удар, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с НСН.

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Накануне в Госдуме допустили рассмотрение вопроса об участии солдат-срочников в специальной военной операции на Украине. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков в ответ на предложение телеведущего Владимира Соловьева. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что срочники и сейчас могут участвовать в спецоперации, если пожелают заключить контракт. Юрий Швыткин отметил, что необходимо учитывать физическую подготовку и жизненный опыт военнослужащего.

«Солдат - военнослужащих срочной службы в зону спецоперации отправлять не надо. Такое решение принято на высшем уровне. Военнослужащий срочной службы вправе заключить контракт, после этого его могут отправить в зону спецоперации. Но во время срочной службы, если он не заключил контракт, направлять его туда недопустимо. Сегодня рисковать теми ребятами, которые буквально встали на службу в армии, нельзя. Мы ставим их под удар. Нам нужно учитывать эти моменты: физическая подготовка, жизненный опыт, морально-психологическая подготовка и должное владение военно-учетной специальностью», - сказал Швыткин.

Кроме того, он отметил, что решение об увеличении численности армии и увеличении возраста призыва приведет к повышению оборонного потенциала страны. Швыткин подчеркнул, что принятие таких законодательных актов произойдет уже в этом году.

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«Было принято решение об увеличении численности армии, о повышении призывного возраста и повышении допустимого призывного возраста. Все эти новшества, которые будут реализованы, в конечном итоге приведут к тому, что оборонный потенциал еще больше повысится. Уверен, что принятие законодательных актов произойдет в этом году. Про переходный период пока не готов сказать», - резюмировал Швыткин.

Ранее, в конце декабря, глава Минобороны Сергей Шойгу предложил повысить возраст призыва в российскую армию с 18 до 21 года призыву будут подлежать россияне с 21 года до 30 лет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кроме того, Шойгу заявил, что число военнослужащих в ВС РФ необходимо увеличить до 1,5 млн, в том числе 695 тысяч контрактников.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:РоссияАрмияСпецоперация
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