Песков ответил Соловьеву на призыв отправлять срочников на спецоперацию
Любой солдат, проходящий военную службу по призыву, может принять участие в спецоперации на Украине. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Владимира Путина Дмитрия Пескова.
Соответствующий комментарий Песков дал на призыв журналиста Владимира Соловьева отправлять срочников в зону проведения спецоперации. Пресс-секретарь Путина отметил, что для участия в СВО достаточно заключить контракт.
Отмечается, что заключение срочниками контракта предусмотрено по прошествии не менее трех месяцев с начала службы, однако некоторые солдаты могут сделать это раньше — например, лица, имеющие высшее образование.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в рамках частичной мобилизации к обучению новобранцев привлекли около 3000 инструкторов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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