Песков ответил Соловьеву на призыв отправлять срочников на спецоперацию

Соответствующий комментарий Песков дал на призыв журналиста Владимира Соловьева отправлять срочников в зону проведения спецоперации. Пресс-секретарь Путина отметил, что для участия в СВО достаточно заключить контракт.

Отмечается, что заключение срочниками контракта предусмотрено по прошествии не менее трех месяцев с начала службы, однако некоторые солдаты могут сделать это раньше — например, лица, имеющие высшее образование.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в рамках частичной мобилизации к обучению новобранцев привлекли около 3000 инструкторов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

