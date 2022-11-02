Картаполов: Срочников могут направить в соседние с зоной спецоперации регионы

«Призывников могут направить служить в соседние с зоной боевых действий регионы, к примеру в Белгородскую и Курскую области или на базирующийся в Севастополе Черноморский флот. Но никакого участия в боевых действиях срочники принимать не будут», — указал Картаполов.

Парламентарий добавил, что срочников не будут отправлять на территорию принятых в состав РФ субъектов.

Кроме того, Картаполов рассказал, что закончившие срочную службу россияне могут подписать контракт и участвовать в боевых действиях, пишет Ura.ru. По словам главы думского комитета, не имеющим желания продолжить службу по контракту «никто этого предлагать не будет, поскольку они отслужили свое».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что срочников не будут направлять в зону проведения спецоперации на Украине, и завершившие службу призывники будут отправляться домой, напоминает РИА ФАН.

