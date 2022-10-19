Бондарев: из-за введения военного положения отправлять срочников в зону СВО не будут

Военнослужащие, проходящие срочную службу в рядах российской армии, не будут отправляться в зону спецоперации. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, передает ТАСС.

По его словам, из-за введения военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в этом плане ничего не изменится.