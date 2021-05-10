США зондируют почву. Военный эксперт – об идее размещения американских военных баз в Средней Азии
Военный эксперт Владислав Шурыгин в эфире НСН назвал зондированием общественного мнения публикацию Wall Street Journal о возможности размещения военных баз США в странах Средней Азии.
США могут перебросить свои войска из Афганистана в страны Средней Азии, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, Вашингтону необходимы базы для размещения не только военнослужащих, но и беспилотников, бомбардировщиков и артиллерии, чтобы оказывать продержку Кабулу и сдерживать боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России).
Лучше всего было бы разместить войска в Узбекистане и Таджикистане, которые граничат с Афганистаном, что позволило бы быстро попасть в страну в случае необходимости. По словам собеседников газеты, сейчас Пентагон взвешивает все за и против. В принятии решения также участвуют Госдепартамент и Белый дом.
Военный эксперт, главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН считает, что публикация в Wall Street Journal о возможном размещении военных баз США на территории Узбекистана и Таджикистана сделана, чтобы узнать реакцию властей и общества в этих странах и в России на эту инициативу Соединенных Штатов.
«Думаю, это (публикация в Wall Street Journal – прим. НСН) – это проброс, зондаж общественного мнения внутри самих США на тему Афганистана: США не уходят или уходят, но не прощаются, или уходят, но не прощаются. Во-вторых, это проверка реакции республик Средней Азии, потому что Таджикистан и Узбекистан пока не имеют никаких американских баз и договоров на эту тему. Более того, в Узбекистане была когда-то американская база, но после того, как спец-службы Каримова (Ислама, первого президента Узбекистана – прим. НСН) раскрыли откровенную подготовку переворота в Узбекистане, он оттуда американцев выкинул», - напомнил собеседник НСН.
Шурыгин обратил внимание на ситуацию между Россией и США при переброске американских военных из Афганистана.
«Главное для России – что американцы будут делать в бывших республиках Средней Азии. Раньше для поддержки Афганистана у США была военная группировка на территории Киргизии. Сейчас, когда США оставят Афганистан, их присутствие на территории республик Средней Азии будет фактически равняться оккупации. На параде 9 мая в Москве мы видели президента Таджикистана Эмомали Рахмона рядом с президентом РФ Владимиром Путиным. Можно, конечно, представить, что он настолько по-восточному хитер и ведет переговоры с американцами, но пока в Таджикистане находится наша 201-ая база, которая является военной опорой в регионе.
Россия открывала для НАТОвских самолетов свое воздушное пространство, когда они возили грузы в Афганистан. Потом мы закрыли для них небо, и им пришлось лететь окольным путем. Добавить еще больший крюк, лететь в Афганистан через Узбекистан и Таджикистан – это достаточно сложная логистическая проблема», - отметил главный редактор журнала «Солдаты России».
Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил НСН, что реальной силы войска НАТО в Афганистане не представляют.
«Присутствие НАТО, как показывает опыт и практика, это негативный момент. Уход никоим образом, к сожалению, не изменит ситуацию - ни в положительную, ни в отрицательную сторону. НАТО сидит в своих гарнизонах, на базах и реального участия в боевых действиях не принимает», - утверждает эксперт.
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