США зондируют почву. Военный эксперт – об идее размещения американских военных баз в Средней Азии

США могут перебросить свои войска из Афганистана в страны Средней Азии, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Вашингтону необходимы базы для размещения не только военнослужащих, но и беспилотников, бомбардировщиков и артиллерии, чтобы оказывать продержку Кабулу и сдерживать боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России).

Лучше всего было бы разместить войска в Узбекистане и Таджикистане, которые граничат с Афганистаном, что позволило бы быстро попасть в страну в случае необходимости. По словам собеседников газеты, сейчас Пентагон взвешивает все за и против. В принятии решения также участвуют Госдепартамент и Белый дом.