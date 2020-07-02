Косачёв: Россия не собирается выдавливать США из Афганистана

«Конечно это часть внутриполитической борьбы в США. Демократы и подконтрольная им пресса ищут возможности атаковать Трампа и создать для него проблемы на самых разных участках, и российская тема как раз хорошо раскручена и здесь не приходится сильно напрягаться. На первом месте в данном случае не Россия и не Афганистан, а ноябрьские выборы президента», - сказал Константин Косачёв.

Он также заверил, что Россия напротив заинтересована в стабилизации ситуации в Афганистане, а американское присутствие там несёт и позитивные моменты.

«По сути это нелепица, потому что, с одной стороны, «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) и без России не приемлет американского военного присутствия в Афганистане, и воюет с американцами по собственным убеждениям без внешней мотивации. А с другой стороны, у меня нет ни малейшего понимания, почему бы это нужно было России. Мы заинтересованы в том, чтобы ситуация в Афганистане стабилизировалась. Американское военное присутствие там несёт в себе в чём-то и позитивные элементы, поэтому в российской политике на афганском направлении не было и нет темы выдавливания американцев из Афганистана», - добавил Константин Косачёв.

Ранее руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко сообщил НСН о конкуренции, развернувшейся между США и Россией за талибов.

