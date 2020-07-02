Косачёв: Россия не собирается выдавливать США из Афганистана

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН заявил, что талибы воюют с американцами по собственным убеждениям, без мотивации со стороны третьих стран.

Газета The New York Times назвала имя так называемого посредника «сговора» России и «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ). По данным издания, якобы Рахмат Азизи брал вознаграждения от российской военной разведки за убийство военных из США.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в эфире НСН подтвердил точку зрения о том, эти обвинения являются частью внутриполитической борьбы в США в преддверии президентских выборов.

«России нужно спешить». Чем обернётся соглашение США с талибами в Афганистане?

«Конечно это часть внутриполитической борьбы в США. Демократы и подконтрольная им пресса ищут возможности атаковать Трампа и создать для него проблемы на самых разных участках, и российская тема как раз хорошо раскручена и здесь не приходится сильно напрягаться. На первом месте в данном случае не Россия и не Афганистан, а ноябрьские выборы президента», - сказал Константин Косачёв.

Он также заверил, что Россия напротив заинтересована в стабилизации ситуации в Афганистане, а американское присутствие там несёт и позитивные моменты.

«По сути это нелепица, потому что, с одной стороны, «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) и без России не приемлет американского военного присутствия в Афганистане, и воюет с американцами по собственным убеждениям без внешней мотивации. А с другой стороны, у меня нет ни малейшего понимания, почему бы это нужно было России. Мы заинтересованы в том, чтобы ситуация в Афганистане стабилизировалась. Американское военное присутствие там несёт в себе в чём-то и позитивные элементы, поэтому в российской политике на афганском направлении не было и нет темы выдавливания американцев из Афганистана», - добавил Константин Косачёв.

Ранее руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко сообщил НСН о конкуренции, развернувшейся между США и Россией за талибов.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:Совет Федерации РФКонстантин КосачевСшаТалибан
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