«Сидят в своих гарнизонах»: В Госдуме призвали НАТО уйти из Афганистана

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану и депутат Госдумы в беседе с НСН оценили влияние Североатлантического альянса на обстановку в регионе.

Страны НАТО в феврале будущего года обсудят вопрос, связанный с продолжением миссии альянса в Афганистане. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг полагает, что если союзники слишком рано уйдут из страны, запрещенная в России организация «Исламское государство» (ИГ) может попытаться укрепить свои позиции в регионе после поражения в Сирии и Ираке.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил НСН, что реальной силы войска НАТО в этом регионе не представляют.

«Присутствие НАТО, как показывает опыт и практика, это негативный момент. Уход никоим образом, к сожалению, не изменит ситуацию - ни в положительную, ни в отрицательную сторону. НАТО сидит в своих гарнизонах, на базах и реального участия в боевых действиях не принимает», - утверждает эксперт.

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В свою очередь, депутат Госдумы, зампред комитета по обороне Юрий Швыткин, обсуждая с НСН позицию НАТО, отметил, что Россия в этой ситуации окажется только в плюсе.

«С присутствием американских войск увеличился наркотрафик, в том числе в страны СНГ и РФ. Говорить, что присутствие НАТО является стабилизирующим фактором, я бы не стал ни в коем случае. Это больше дестабилизирующий фактор. И войска должны уйти оттуда. Для России и граничащих стран никаких негативных последствий не будет. Сами афганцы должны решать свои внутренние проблемы, но то, что запрещенная террористическая организация ИГ является угрозой всему миру – это факт», – уверен парламентарий.

К слову, и Кабулов, и Швыткин заявили НСН, что ИГ представляет большую угрозу, чем «Талибан», также признанный террористической организацией и запрещенный в нашей стране.

Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер заявил, что американские власти намерены оставить в Афганистане и Ираке только по 2,5 тыс. военнослужащих к 15 января. Дональд Трамп надеется вернуть всех американских солдат из Афганистана на родину к маю 2021 года.

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ТЕГИ:ГосдумаИсламское Государство
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