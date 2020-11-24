«Сидят в своих гарнизонах»: В Госдуме призвали НАТО уйти из Афганистана

Страны НАТО в феврале будущего года обсудят вопрос, связанный с продолжением миссии альянса в Афганистане. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг полагает, что если союзники слишком рано уйдут из страны, запрещенная в России организация «Исламское государство» (ИГ) может попытаться укрепить свои позиции в регионе после поражения в Сирии и Ираке.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил НСН, что реальной силы войска НАТО в этом регионе не представляют.

«Присутствие НАТО, как показывает опыт и практика, это негативный момент. Уход никоим образом, к сожалению, не изменит ситуацию - ни в положительную, ни в отрицательную сторону. НАТО сидит в своих гарнизонах, на базах и реального участия в боевых действиях не принимает», - утверждает эксперт.