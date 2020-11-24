«Сидят в своих гарнизонах»: В Госдуме призвали НАТО уйти из Афганистана
Спецпредставитель президента РФ по Афганистану и депутат Госдумы в беседе с НСН оценили влияние Североатлантического альянса на обстановку в регионе.
Страны НАТО в феврале будущего года обсудят вопрос, связанный с продолжением миссии альянса в Афганистане. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг полагает, что если союзники слишком рано уйдут из страны, запрещенная в России организация «Исламское государство» (ИГ) может попытаться укрепить свои позиции в регионе после поражения в Сирии и Ираке.
Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил НСН, что реальной силы войска НАТО в этом регионе не представляют.
«Присутствие НАТО, как показывает опыт и практика, это негативный момент. Уход никоим образом, к сожалению, не изменит ситуацию - ни в положительную, ни в отрицательную сторону. НАТО сидит в своих гарнизонах, на базах и реального участия в боевых действиях не принимает», - утверждает эксперт.
В свою очередь, депутат Госдумы, зампред комитета по обороне Юрий Швыткин, обсуждая с НСН позицию НАТО, отметил, что Россия в этой ситуации окажется только в плюсе.
«С присутствием американских войск увеличился наркотрафик, в том числе в страны СНГ и РФ. Говорить, что присутствие НАТО является стабилизирующим фактором, я бы не стал ни в коем случае. Это больше дестабилизирующий фактор. И войска должны уйти оттуда. Для России и граничащих стран никаких негативных последствий не будет. Сами афганцы должны решать свои внутренние проблемы, но то, что запрещенная террористическая организация ИГ является угрозой всему миру – это факт», – уверен парламентарий.
К слову, и Кабулов, и Швыткин заявили НСН, что ИГ представляет большую угрозу, чем «Талибан», также признанный террористической организацией и запрещенный в нашей стране.
Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер заявил, что американские власти намерены оставить в Афганистане и Ираке только по 2,5 тыс. военнослужащих к 15 января. Дональд Трамп надеется вернуть всех американских солдат из Афганистана на родину к маю 2021 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,1 млн+24 326 / сут.
Умерли
37 031+491 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+23 226 / сут.
- Суд отложил рассмотрение иска Росприроднадзора к «Норникелю»
- В Госдуме предложили штрафовать за нарушение закона о «суверенном интернете»
- Американский эсминец нарушил границу РФ в Японском море
- Рогозин подал иск на СМИ, назвавших его «гробовщиком российского космоса»
- Телеврач Мясников предложил россиянам встречать Новый год в большой компании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru