Пушков: США проиграли войну в Афганистане

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что США проиграли 20-летнюю войну в Афганистане.

Глава Пентагона заявил, что вывод войск из Афганистана «идет по плану»

Таким образом, политик прокомментировал заявление Пентагона о том, что вывод войск из Афганистана идет по плану. «По плану они капитулируют перед талибами или нет, уже не имеет никакого значения», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Напомним, глава Минобороны США Ллойд Остин сообщил, что вывод американского военного контингента из Афганистана проходит по плану.

США и другие члены НАТО ввели войска в Афганистан в 2001 году после крупнейшего в истории США террористического акта 11 сентября 2001 года.

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:АфганистанПентагонАлександр Пушкин
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