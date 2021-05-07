Пушков: США проиграли войну в Афганистане

Таким образом, политик прокомментировал заявление Пентагона о том, что вывод войск из Афганистана идет по плану. «По плану они капитулируют перед талибами или нет, уже не имеет никакого значения», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Напомним, глава Минобороны США Ллойд Остин сообщил, что вывод американского военного контингента из Афганистана проходит по плану.

США и другие члены НАТО ввели войска в Афганистан в 2001 году после крупнейшего в истории США террористического акта 11 сентября 2001 года.

