Глава Пентагона заявил, что вывод войск из Афганистана «идет по плану»

Вывод американского военного контингента США из Афганистана проходит по плану. Об этом на брифинге для журналистов рассказал глава Минобороны США Ллойд Остин, передает РИА Новости.

Остин сообщил, что до сих пор "вывод войск идет по плану". Президент США Джо Байден пообещал завершить вывод военных из страны до 11 сентября.

США и другие члены НАТО ввели войска в Афганистан в 2001 году после крупнейшего в истории США террористического акта 11 сентября 2001 года. В 2014 году Афганистан и НАТО подписали соглашения о безопасности, которые дали союзникам возможность сохранять ограниченное число военных на территории Афганистана.