США или Украина? Капитан в отставке рассказал, кто раскрыл координаты крейсера «Москва»

Узнать местоположение крейсера «Москва» могла и украинская разведка, но если это сделали США, то это будет означать их официальное военное противостояние с Россией. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби не подтвердил информацию американских СМИ о том, что разведка США передала украинским военным координаты российского крейсера «Москва», который позже затонул из-за детонации боезаряда и пожара. По его словам, этими данными располагали и в Киеве. Сивков подтвердил, что на территории Украины имеются разведцентры, которые позволяют контролировать расположение российских кораблей.