США или Украина? Капитан в отставке рассказал, кто раскрыл координаты крейсера «Москва»
Военный эксперт Константин Сивков в эфире НСН не исключил, что данные о крейсере могли быть и у Украины: обнаружить корабль в Черном море несложно.
Узнать местоположение крейсера «Москва» могла и украинская разведка, но если это сделали США, то это будет означать их официальное военное противостояние с Россией. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби не подтвердил информацию американских СМИ о том, что разведка США передала украинским военным координаты российского крейсера «Москва», который позже затонул из-за детонации боезаряда и пожара. По его словам, этими данными располагали и в Киеве. Сивков подтвердил, что на территории Украины имеются разведцентры, которые позволяют контролировать расположение российских кораблей.
«Вопрос в том, где находился крейсер «Москва»: если в пределах радиогоризонта, то в принципе обнаружить ее было возможно с помощью наземных радиолокационных станций. Если крейсер находился за пределами горизонта, то тут должны были сработать станции, обеспечивающие перехват, то есть радиотехническая разведка. Вообще отследить крейсер могла и сама Украина, потому что известно, что перед трагедией в воздухе был замечен беспилотник. Он был уничтожен, но успел сообщить координаты «Москвы». Информацию также могли передать при помощи спутника. Есть разные источники, то есть вскрыть работу крейсера было достаточно просто», - объяснил он.
При этом, по его словам, если информацию о местоположении все-таки сообщили США, то Россия сможет официально ответить им силой.
«Пентагон открещивается от этого, потому что, если они передавали данные о местоположении крейсера, то это уже называется участием США в военных действиях на стороне Украины. На этом основании Россия имеет право уничтожать самолеты США, которые находятся в районах действия наших кораблей. Если все-таки выяснится, что разведка США передавала информацию о положении крейсера, то это будет означать, что Вашингтон вступил в войну против Москвы», - рассказал Сивков.
15 апреля Минобороны РФ сообщило, что гвардейский ракетный крейсер «Москва» затонул в Черном море при буксировке в порт назначения в условиях шторма из-за повреждения корпуса.
Ранее Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что России нечем будет заменить потерянный крейсер «Москва», так как он составлял треть потенциала Черноморского флота страны.
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