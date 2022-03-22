«Мины на поверхности»: Вице-адмирал посоветовал пока не выходить яхтам в Черное море

При этом вице-адмирал заметил, что для маленьких судов перемещение по Черному морю может быть небезопасно.

«Мины будут смещаться в соответствии с существующими течениями водных масс. Есть течение ветровое. Не на всех яхтах установлено локационное наблюдение. Но лучше не рисковать. Не следует выходить до периода, когда мины будут найдены и уничтожены», - заключил Святашов.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов предложил владельцам личных яхт «отсидеться» в Черном море на фоне массовых задержаний судов на Западе.

Ранее военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что если в США серьезно захотят, то там за несколько лет создадут гиперзвуковой аналог российскому «Кинжалу», но сейчас России надо думать не об этом, а о более реальных проблемах.