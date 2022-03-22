«Мины на поверхности»: Вице-адмирал посоветовал пока не выходить яхтам в Черное море
Петр Святашов рассказал НСН, что существуют специальные силы, которые обязаны выполнять задачи по уничтожению мин.
Мины в Черном море находятся на поверхности и видны, но до их устранения маленьким судам все равно пока не следует выходить. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов.
Ранее ФСБ России сообщило, что Украина установила около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова и Черноморска, и предупредило о риске их дрейфа в сторону Босфора. ВМС Турции также предупредили о дрейфующих украинских минах в Черном море. Святашов подчеркнул, что эти мины видны на поверхности воды.
«Турция должна смотреть в своих водах. Сколько от Одессы до территориальных вод Турции? От берега 12 миль отложим. Вот там распоряжается Турция. А дальше – это российские, украинские воды и так далее. Что касается безопасности, естественно, все будут оповещать. Созданы нейтральные силы, которые обязаны выполнять такие задачи по уничтожению мин. Они находятся на плаву, на поверхности. Это же не якорные мины. Они наблюдаются визуально, их локации тоже могут наблюдаться не небольшом удалении от судов, проходящих в Черном море. На каждом гражданском судне организована локационная визуальная система наблюдения, чтобы видеть корабли для расхождения, а также мины и другие посторонние предметы и от них уклоняться», - отметил он.
При этом вице-адмирал заметил, что для маленьких судов перемещение по Черному морю может быть небезопасно.
«Мины будут смещаться в соответствии с существующими течениями водных масс. Есть течение ветровое. Не на всех яхтах установлено локационное наблюдение. Но лучше не рисковать. Не следует выходить до периода, когда мины будут найдены и уничтожены», - заключил Святашов.
До этого глава Крыма Сергей Аксенов предложил владельцам личных яхт «отсидеться» в Черном море на фоне массовых задержаний судов на Западе.
Ранее военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что если в США серьезно захотят, то там за несколько лет создадут гиперзвуковой аналог российскому «Кинжалу», но сейчас России надо думать не об этом, а о более реальных проблемах.
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