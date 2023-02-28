Советник Пушилина: Танки Leopard заметили около Артемовска

Танки Leopard заметили в районе Артемовска (Бахмут), сообщил советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

«Танки не помогут»: Вашингтон ставит под вопрос помощь Киеву и требует отчитаться

Вчера стало известно, что решение властей Германии о поставке танков Leopard Украине способствует переводу конфликта на новый уровень эскалации. Об этом сообщил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев изданию RT DE. Он назвал такое решение «крайне опасным» и противоречащим прежним заявлениям Берлина о нежелании становиться стороной конфликта.

Ранее Гагин сообщал, что российские военные ведут бои практически в центре Артемовска в Донецкой народной республике. По словам советника Пушилина, украинские войска в любом случае потеряют Артемовск, несмотря на то, что продолжают оборонять город.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:Денис ПушилинТанкиДНР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры