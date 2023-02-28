Советник Пушилина: Танки Leopard заметили около Артемовска

Вчера стало известно, что решение властей Германии о поставке танков Leopard Украине способствует переводу конфликта на новый уровень эскалации. Об этом сообщил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев изданию RT DE. Он назвал такое решение «крайне опасным» и противоречащим прежним заявлениям Берлина о нежелании становиться стороной конфликта.

Ранее Гагин сообщал, что российские военные ведут бои практически в центре Артемовска в Донецкой народной республике. По словам советника Пушилина, украинские войска в любом случае потеряют Артемовск, несмотря на то, что продолжают оборонять город.

