Российский посол: поставка Берлином танков Киеву переведет к новому уровню эскалации

Решение властей Германии о поставке танков Leopard Украине способствует переводу конфликта на новый уровень эскалации, сообщил изданию RT DE российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.

﻿{{related_post_7I9gQkiiS}}

Он назвал такое решение «крайне опасным» и противоречащим прежним заявлениям Берлина о нежелании становиться стороной конфликта. Как считает дипломат, действия Германии означают «отказ ФРГ от признания своей исторической ответственности перед народом РФ за страшные, не имеющие срока давности преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны».

Как сообщалось ранее, нет никаких индустриальных преград для наращивания производства танков Leopard 2.

