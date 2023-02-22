Советник Пушилина: Российские военные ведут бои вблизи центра Артемовска
Российские военные ведут бои практически в центре Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, инициатива в руках российских бойцов.
«С северной стороны Артемовска уже давно вошли наши войска. Сейчас они бьются уже практически в центре города», — рассказал Гагин в эфире телеканала «Россия 1».
Советник отметил, что сдача города противником — вопрос времени.
Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что силы РФ контролируют все высоты в окрестностях Артемовска.
Между тем основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин предположил, что окружение города произойдет не раньше марта-апреля.
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