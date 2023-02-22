Советник Пушилина: Российские военные ведут бои вблизи центра Артемовска

По его словам, инициатива в руках российских бойцов.

«С северной стороны Артемовска уже давно вошли наши войска. Сейчас они бьются уже практически в центре города», — рассказал Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

Советник отметил, что сдача города противником — вопрос времени.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что силы РФ контролируют все высоты в окрестностях Артемовска.

Между тем основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин предположил, что окружение города произойдет не раньше марта-апреля.

