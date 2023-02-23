В ДНР заявили, что Артемовск стал «центром утилизации» ВСУ
Украинские войска в любом случае потеряют Артемовск, несмотря на то, что продолжают оборонять город. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин.
В беседе с РИА Новости Гагин отметил, что «за нами — правда, и мы сильнее». Как указал советник, ВСУ не удалось превратить Артемовск в город-крепость, пишет Газета.ру. При этом украинские войска несут значительные потери.
«Артемовск стал центром утилизации ВСУ, где ежедневно они утилизируют свою живую силу», — подчеркнул Гагин.
По мнению советника, переброска украинских националистических батальонов в район населенного пункта «тоже ни к чему не приведет». Гагин пояснил, что нацбаты не окажутся на фронте и станут заградотрядами, отмечает РЕН ТВ.
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