«Танки не помогут»: Вашингтон ставит под вопрос помощь Киеву и требует отчитаться
Республиканцы и демократы начали сомневаться в необходимости помогать Украине. Вашингтон официально заявляет о поддержке, но просит Зеленского отчитаться, на что идут средства. Поставки танков и самолетов откладываются.
Представители Республиканской и Демократической партий начали сомневаться в необходимости помогать Украине. Об этом накануне заявила замглавы госдепа Виктория Нуланд. Так она прокомментировала настроения политиков и общества внутри США.
«По краям обеих партий люди начинают ставить под вопрос, но фундаментально, если посмотреть на отношение к этой проблеме по всей стране, американцы не хотят стоять в стороне», - объяснила она.
Нуланд добавила, что помощь Киеву была бы невозможна бед «подавляющего» одобрения со стороны конгресса.
Ранее глава министерства финансов США Джанет Йеллен объявила о передаче первого транша в этом году суммой 1,25 миллиарда долларов в качестве экономической помощи Украине. В общей сложности США до конца третьего квартала текущего года отправят Киеву 9,9 миллиарда долларов.
При этом все чаще появляется информация о том, что помощь Украине истощает собственные запасы США, а американские власти начинают задаваться вопросом, на что идут выделенные деньги.
Так, Украине придется экономить боеприпасы из-за истощения запасов оружия в странах запада, заявил ранее обозреватель Politico Пол Маклири. По его словам, на Западе обеспокоены способностью восполнять свои же запасы вооружения из-за увеличивающихся поставок Киеву. Поэтому инструкторы НАТО обучают украинских военных тактикам с использованием меньшего количества артиллерийских снарядов.
В Белом доме считают, что Украина может изменить ход конфликта именно сейчас благодаря недавно предоставленной помощи со стороны США и союзников. При этом американские СМИ пишут о том, что лидер США Джо Байден понимает, что в будущем добиваться от Конгресса тех же объемов помощи для Украины будет сложнее.
Ранее Джо Байден в ежегодном обращении к конгрессу заявил, что специальная военная операция России на Украине стала «испытанием на века» - для Америки и для всего мира, но пообещал продолжать оказывать Киеву всю необходимую помощь.
Со своей стороны, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сказал НСН, что Вашингтон возвращает все средства, выделенные на поддержку Украине, за счет поставок Европе СПГ. Поэтому в России в безвозмездную помощь Украине не верят.
При этом, по его наблюдениям, из-за коррупционных процессов до украинского народа не доходит 70% выделенных средств.
«Зеленский не при делах, его задача крысятничать, от этого отчета отпиливать и складывать в кубышки. Он только не понимает, что кубышки все под контролем американцев. Они все видят и могут отобрать, и он останется, если и живой, то без средств. Процентов 70 того, что выделяется Украине, до народа Украины вообще не доходит, размывается разными способами. То, что останется от Украины, поставят на счетчик, через этот счётчик будут контролировать ее до потери пульса», - сказал он.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в разговоре с НСН отметил, что республиканцы уже инициируют проверки и хотят следить за тем, как расходуются американские денежные средства в Киеве.
«Республиканцы, которые получили небольшое преимущество в Конгрессе, начали делать то, что возможно. Они не могут заблокировать помощь Украине, но они могут инициировать ряд проверок о том, как эта помощь тратится, они это и делают. Самого Зеленского все устраивает. Возможно, он и испытывает желание сделать более эффективной вертикаль власти, но его гораздо больше заботит сохранение личной власти, чем порядок, сохранение лично ему преданных людей у власти», - рассказал собеседник НСН.
По его словам, на этом фоне Владимир Зеленский даже проводит «чистку» среди чиновников по просьбе США.
При этом официальные лица продолжают заверять Украину в том, что помощь будет оказана в необходимом размере и столько, сколько потребуется. Украина ожидает от Запада все новых «пакетов» военной помощи, Владимир Зеленский представляет списки необходимого вооружения. Еще недавно на повестке дня был вопрос предоставления Киеву истребителей, но пока эта тема, видимо, временно ушла в тень.
При этом ранее США и партнеры уже пообещали Киеву боевые танки, на данный момент Украина ожидает именно этих поставок на линию фронта. Поставки западных танков не помогут Украине, такое мнение в статье для Le Figaro высказал французский генерал, бывший командующий Иностранным легионом Бруно Дари.
По его словам, практика показывает, что танки дают существенное преимущество в тех случаях, когда они появляются быстро, внезапно и в больших количествах. Генерал отметил, что российские силы, вероятно, уже усилили противотанковую оборону на фоне ожидания поставок.
Некоторые страны (например, Нидерланды и Дания) отказались поставлять Украине боевые танки, ссылаясь на их отсутствие в данный момент времени. А министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что западные союзники не смогут собрать для Украины целый батальон из 54 танков Leopard 2.
Инициатором «танкового альянса» в Европе был именно Берлин, который в январе вслед за США сообщил о решении передать Киеву танки Leopard 2. Российская сторона предупреждает, что любые поставки ведут к эскалации конфликта, а также обещает уничтожить любое вооружение, которое попадет на линию фронта.
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