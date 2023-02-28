«Танки не помогут»: Вашингтон ставит под вопрос помощь Киеву и требует отчитаться

При этом, по его наблюдениям, из-за коррупционных процессов до украинского народа не доходит 70% выделенных средств.

«Зеленский не при делах, его задача крысятничать, от этого отчета отпиливать и складывать в кубышки. Он только не понимает, что кубышки все под контролем американцев. Они все видят и могут отобрать, и он останется, если и живой, то без средств. Процентов 70 того, что выделяется Украине, до народа Украины вообще не доходит, размывается разными способами. То, что останется от Украины, поставят на счетчик, через этот счётчик будут контролировать ее до потери пульса», - сказал он.



Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в разговоре с НСН отметил, что республиканцы уже инициируют проверки и хотят следить за тем, как расходуются американские денежные средства в Киеве.

«Республиканцы, которые получили небольшое преимущество в Конгрессе, начали делать то, что возможно. Они не могут заблокировать помощь Украине, но они могут инициировать ряд проверок о том, как эта помощь тратится, они это и делают. Самого Зеленского все устраивает. Возможно, он и испытывает желание сделать более эффективной вертикаль власти, но его гораздо больше заботит сохранение личной власти, чем порядок, сохранение лично ему преданных людей у власти», - рассказал собеседник НСН.



По его словам, на этом фоне Владимир Зеленский даже проводит «чистку» среди чиновников по просьбе США.

При этом официальные лица продолжают заверять Украину в том, что помощь будет оказана в необходимом размере и столько, сколько потребуется. Украина ожидает от Запада все новых «пакетов» военной помощи, Владимир Зеленский представляет списки необходимого вооружения. Еще недавно на повестке дня был вопрос предоставления Киеву истребителей, но пока эта тема, видимо, временно ушла в тень.