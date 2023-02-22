Марочко сообщил, что ВСУ используют промзоны Артемовска для укрытия вооружения
Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют промзоны предприятий Артемовска (Бахмута) для укрытия вооружения и военной техники, также там размещают личный состав и склады вооружений. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко в разговоре с РИА Новости.
Он отметил, что на одном крупном предприятии, которое расположено в северной части города, ВСУ укрепляют линию обороны, возводя фортификационные сооружения.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов, который воюет в Донбассе по контракту, заявил НСН, что президент Украины Владимир Зеленский должен дать команду на отступление в Артемовске, если он дорожит жизнями своих граждан. По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» активно заходят в город, взятие которого можно считать вопросом времени.
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