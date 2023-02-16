Советник Пушилина: Российские войска взяли все высоты вблизи Артемовска
Российские военные контролируют все высоты в окрестностях Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Основные успехи у нас под Артемовском. Наши ребята уже оседлали основные высоты. Остался фактически один небольшой коридор, который тоже нами контролируется», — рассказал советник в эфире «Соловьев Live».
По словам Кимаковского, это существенно сковывает возможности ВСУ по подвозу живой силы и боеприпасов, пишет RT.
Кроме того, советник рассказал, что на Артемовском направлении действует много иностранных наемников, в том числе из Польши и западноевропейских стран. Некоторые подразделения бойцов прибывают из западной части Украины.
Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин спрогнозировал, что Артемовск будет полностью окружен к марту-апрелю, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+0 / сут.
Умерли
396 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+0 / сут.
- Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 36 187
- Минфин предложил исполнять в рублях госгарантии, предоставленные в валюте
- Экс-начальнику карельской ИК-9 и его бывшему заместителю дали по семь лет колонии
- Монолитные конструкции станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро готовы на 20%
- В ЛНР нашли подтверждения участия USAID в дестабилизации ситуации на Украине
- Фургал просит пересмотра своего дела в другом составе суда
- В офисе Зеленского сообщила, что Россия начала применять «фальш-цели»
- Советник Пушилина: Российские войска взяли все высоты вблизи Артемовска
- Марочко: Бойцы ВСУ грабят население Одесской области
- Пашинян заявил о прогрессе в работе над мирным договором с Азербайджаном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru