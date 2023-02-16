Советник Пушилина: Российские войска взяли все высоты вблизи Артемовска

Российские военные контролируют все высоты в окрестностях Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

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«Основные успехи у нас под Артемовском. Наши ребята уже оседлали основные высоты. Остался фактически один небольшой коридор, который тоже нами контролируется», — рассказал советник в эфире «Соловьев Live».

По словам Кимаковского, это существенно сковывает возможности ВСУ по подвозу живой силы и боеприпасов, пишет RT.

Кроме того, советник рассказал, что на Артемовском направлении действует много иностранных наемников, в том числе из Польши и западноевропейских стран. Некоторые подразделения бойцов прибывают из западной части Украины.

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин спрогнозировал, что Артемовск будет полностью окружен к марту-апрелю, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФДНР
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