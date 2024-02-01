СМИ: Залужный хотел вывести войска из Авдеевки, а Зеленский запретил
Президент Украины Владимир Зеленский хотел уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, однако «генералы отказались признать это решение». Об этом сообщила газета Bild. По ее данным, еще несколько недель назад Залужный считал необходимым вывести войска из Авдеевки, но Зеленский отказался от этого и сам 30 декабря поехал в город поддержать военных.
Также Bild подтвердил, что пост главкома предлагался главе военной разведке Кириллу Буданову и командующему Сухопутными войсками Александру Сырскому. Они «вежливо отказались».
По данным газеты, Зеленский ранее также настаивал на удержании Бахмута (Артемовска) летом 2023 года, а Залужный считал, что это не имеет смысла с военной точки зрения. Сейчас у главкома и президента разные точки зрения относительно Авдеевки.
Официально власти Украины ничего не подтверждали. Как утверждает CNN, указ об увольнении будет опубликован до конца недели.
Разговоры об отставке главнокомандующего Валерия Залужного только подтвердили серьезный кризис политической верхушки Украины, заявил НСН член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков. Он утверждает, что, любые перестановки в ВСУ глобально не повлияют на ход СВО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru