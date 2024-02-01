СМИ: Залужный хотел вывести войска из Авдеевки, а Зеленский запретил

Президент Украины Владимир Зеленский хотел уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, однако «генералы отказались признать это решение». Об этом сообщила газета Bild. По ее данным, еще несколько недель назад Залужный считал необходимым вывести войска из Авдеевки, но Зеленский отказался от этого и сам 30 декабря поехал в город поддержать военных.

Также Bild подтвердил, что пост главкома предлагался главе военной разведке Кириллу Буданову и командующему Сухопутными войсками Александру Сырскому. Они «вежливо отказались».