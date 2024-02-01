СМИ: Зеленский уволит главкома ВСУ Залужного в начале февраля
Президент Украины Владимир Зеленский может уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в начале февраля. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники.
«К концу недели ожидается президентский указ», — отмечается в сообщении.
В качестве возможного преемника Залужного называют командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.
Ранее некоторые украинские политики и журналисты сообщили, что Зеленский объявил главкому о снятии с должности. Позже Минобороны Украины опровергло сведения об увольнении Залужного, пишет Ura.ru. По данным СМИ, украинские власти планировали отправить главкома в отставку 29 января, однако отложили это решение из-за утечки информации.
Как отметили в Кремле, ситуация вокруг отставки Залужного показала рост противоречий среди киевских руководителей, сообщает телеканал «360».
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