СМИ: ВСУ включили Ростов, Белгород и Воронеж в состав Украины

Сотрудник агентства уточнил, что обнаруженный коллаж хранился в папке «Презентации», в разделе «Для школ и детских садов». На одном из плакатов в честь Дня украинских Вооружённых сил, который отмечается 6 декабря, Ростовская, Воронежская и Белгородская области РФ были включены в состав Украины.

Кроме того, на некоторых агитматериалах «украинскими» стали некоторые территории Белоруссии и Польши.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена отдавать какую-либо часть своей территории.