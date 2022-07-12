СМИ: ВСУ включили Ростов, Белгород и Воронеж в состав Украины
Корреспондент РИА Новости заявил, что в Мариуполе был обнаружен ноутбук украинского боевика, на жёстком диске которого сохранены агитационные материалы для детей с включёнными в состав Украины российскими территориями.
Сотрудник агентства уточнил, что обнаруженный коллаж хранился в папке «Презентации», в разделе «Для школ и детских садов». На одном из плакатов в честь Дня украинских Вооружённых сил, который отмечается 6 декабря, Ростовская, Воронежская и Белгородская области РФ были включены в состав Украины.
Кроме того, на некоторых агитматериалах «украинскими» стали некоторые территории Белоруссии и Польши.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена отдавать какую-либо часть своей территории.
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