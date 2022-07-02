Лукашенко: Западные соседи не стесняются говорить об аннексии территорий Белоруссии и Украины
Соседи на Западе жадно смотрят на приграничные территории Белоруссии и Украины и не стесняются заявлять об аннексии, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Об этом он заявил в субботу на торжественном собрании в преддверии Дня независимости, сообщает агентство БелТА.
«Мы должны смотреть правде в глаза: новый нацизм уже не просто поднимает голову, он встал в полный рост. Мы видим его в геополитических аппетитах наших западных соседей, которые жадно поглядывают на приграничные белорусские и украинские территории. И даже не стесняются открыто говорить о возможной аннексии», - сказал президент Белоруссии.
Ранее исполнительный директор Института Вацлава Клауса Йиржи Вейгл заявил, что Чехия поддерживает намерения Польши создать польско-украинскую «новую Речь Посполитую» от Балтики до Днепра и Черного моря.
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