Лукашенко: Западные соседи не стесняются говорить об аннексии территорий Белоруссии и Украины

Соседи на Западе жадно смотрят на приграничные территории Белоруссии и Украины и не стесняются заявлять об аннексии, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Шойгу заявил, что Белоруссия является ближайшим другом России

Об этом он заявил в субботу на торжественном собрании в преддверии Дня независимости, сообщает агентство БелТА.

«Мы должны смотреть правде в глаза: новый нацизм уже не просто поднимает голову, он встал в полный рост. Мы видим его в геополитических аппетитах наших западных соседей, которые жадно поглядывают на приграничные белорусские и украинские территории. И даже не стесняются открыто говорить о возможной аннексии», - сказал президент Белоруссии.

Ранее исполнительный директор Института Вацлава Клауса Йиржи Вейгл заявил, что Чехия поддерживает намерения Польши создать польско-украинскую «новую Речь Посполитую» от Балтики до Днепра и Черного моря.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: president.gov.by
ТЕГИ:ПолитикаЗападАлександр Лукашенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры