«Украинцы не готовы уступать свою землю, принять то, что эти территории принадлежат России», – заявил президент. Зеленский отметил, в Киеве постоянно говорят об этом и намерены доказать свое нежелание «отдавать территории».

Американская конгрессвумен Виктория Спартц заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо перестать «играть в политику и театр» и сосредоточиться на реальных проблемах.

