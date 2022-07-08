Зеленский: Украина не отдаст часть своей территории
Украина не собирается отдавать какую-либо часть своей территории, сообщил CNN глава государства Владимир Зеленский.
«Украинцы не готовы уступать свою землю, принять то, что эти территории принадлежат России», – заявил президент. Зеленский отметил, в Киеве постоянно говорят об этом и намерены доказать свое нежелание «отдавать территории».
Американская конгрессвумен Виктория Спартц заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо перестать «играть в политику и театр» и сосредоточиться на реальных проблемах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 359 / сут.
Умерли
381 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 178 / сут.
- Зеленский: Украина не отдаст часть своей территории
- В Роспотребнадзоре сообщили, необходимы ли «ковидные» ограничения
- Стало известно о ловушке, связанной с обвалом рубля
- Роспотребнадзор: возможен подъем заболеваемости COVID-19
- СМИ: страны G20 не будут подчиняться Западу во главе с США
- Шольц ответил немцам на призыв завершить санкции против России
- Посол: Москва надеется, что Швейцария не введет запрет на поставки золота
- Синоптик: за три часа в центре Москвы выпала почти треть нормы осадков
- Вашингтон отказался комментировать новые поставки оружия Украине
- Белоруссия заявила о возможностях преодоления последствий санкций Запада
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru