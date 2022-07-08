Зеленский: Украина не отдаст часть своей территории

Украина не собирается отдавать какую-либо часть своей территории, сообщил CNN глава государства Владимир Зеленский.

Зеленский указал на снижение интереса к конфликту на территории Украины

«Украинцы не готовы уступать свою землю, принять то, что эти территории принадлежат России», – заявил президент. Зеленский отметил, в Киеве постоянно говорят об этом и намерены доказать свое нежелание «отдавать территории».

Американская конгрессвумен Виктория Спартц заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо перестать «играть в политику и театр» и сосредоточиться на реальных проблемах.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
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