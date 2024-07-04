СМИ: Военные следователи выдвинули окончательное обвинение генералу Попову
Военные следователи в России выдвинули окончательное обвинение экс-командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Генералу вменяется обвинение в особо крупном мошенничестве. Кроме того, СК РФ добавил Попову обвинение в служебном подлоге. Свою вину он признать отказался.
Самого Попова арестовали 17 мая по уголовному делу о мошенничестве на два месяца. Позже он попросил изменить себе меру пресечения, сославшись на то, что в деле есть другие фигуранты. Защита просила отправить Попова под домашний арест. Однако суд оставил его в СИЗО. Адвокат обжаловал такое решение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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