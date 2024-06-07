Генерал Попов дал показания на других участников хищения
Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, арестованный по обвинению в особо крупном мошенничестве, дал показания на других участников хищений. Об этом сообщает ТАСС из зала 2-го Западного окружного военного суда, где рассматривается жалоба на отказ о переводе генерала под домашний арест.
Следователь сообщил, что Попов дал «изобличающие показания» и поэтому просит изменить меру пресечения в отношении обвиняемого.
Прокуратура настаивает на законности решения суда первой инстанции, которая отказалась переводить Попова под домашний арест. В результате суд снова оставил генерала в СИЗО.
Генерала Ивана Попова арестовали по обвинению в мошенничестве. Его подозревают в хищении более 130 млн рублей. По версии следствия, он украл изделия из металлопроката, закупленных для оборудования оборонительных сооружений на линии фронта. Генералу грозит до 10 лет тюрьмы, свою вину Попов не признает.
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