Защита обжаловала отказ суда о переводе генерала Попова под домашний арест

Защита обжаловала решение 235-го гарнизонного военного суда, которое отказало в переводе бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Буйновского.

Адвокат пояснил, что в российском правосудии ранее не было подобных случаев, когда суд отказывал в удовлетворении запроса следствия о смягчении меры пресечения.

Суд оставил в СИЗО экс-командующего 58-й армией генерала Попова

«Это решение незаконное. Суд сам указал, что смягчение меры пресечения - это компетенция следователя, и сам фактически проигнорировал решение следствия», — цитирует адвоката сайт «Аргументы и факты».

Генерала Попова арестовали по обвинению в мошенничестве. Его обвиняют в хищении более 130 млн рублей. По версии следствия, он украл металлопрокат для оборонительных сооружений. Генералу грозит до 10 лет тюрьмы, свою вину Попов не признает, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Минобороны РФ / mil.ru
ТЕГИ:МинобороныСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры