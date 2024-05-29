Защита обжаловала отказ суда о переводе генерала Попова под домашний арест
Защита обжаловала решение 235-го гарнизонного военного суда, которое отказало в переводе бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Буйновского.
Адвокат пояснил, что в российском правосудии ранее не было подобных случаев, когда суд отказывал в удовлетворении запроса следствия о смягчении меры пресечения.
«Это решение незаконное. Суд сам указал, что смягчение меры пресечения - это компетенция следователя, и сам фактически проигнорировал решение следствия», — цитирует адвоката сайт «Аргументы и факты».
Генерала Попова арестовали по обвинению в мошенничестве. Его обвиняют в хищении более 130 млн рублей. По версии следствия, он украл металлопрокат для оборонительных сооружений. Генералу грозит до 10 лет тюрьмы, свою вину Попов не признает, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru