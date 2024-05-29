Защита обжаловала отказ суда о переводе генерала Попова под домашний арест

Защита обжаловала решение 235-го гарнизонного военного суда, которое отказало в переводе бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Буйновского.

Адвокат пояснил, что в российском правосудии ранее не было подобных случаев, когда суд отказывал в удовлетворении запроса следствия о смягчении меры пресечения.