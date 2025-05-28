СМИ: Сбит украинский истребитель МиГ-29

Российские бойцы сбили опытного пилота Вооруженных сил Украины на истребителе МиГ-29, сообщает телеканал «Звезда».

ВКС России сбили украинский самолет МиГ-29 в воздушном бою

Летчик до этого несколько раз уходил от поражения. Истребитель был сбит при помощи расчета зенитно-ракетного комплекса «Бук-М3».

Ранее российские военные сбили украинский истребитель Су-27, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:Российская АрмияУкраинаИстребитель

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