ВКС России сбили украинский Су-27

Российские военные сбили украинский истребитель Су-27. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», - отмечается в сводке ведомства.

Также Минобороны сообщило, что средствами ПВО ликвидировали семь управляемых авиационных бомб JDAM американского производства и 189 беспилотников самолетного типа.

Ранее ВКС России в воздушном бою сбили украинский МиГ-29.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:СамолетВСУМинобороны

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