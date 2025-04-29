ВКС России сбили украинский Су-27
29 апреля 202512:36
Российские военные сбили украинский истребитель Су-27. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», - отмечается в сводке ведомства.
Также Минобороны сообщило, что средствами ПВО ликвидировали семь управляемых авиационных бомб JDAM американского производства и 189 беспилотников самолетного типа.
Ранее ВКС России в воздушном бою сбили украинский МиГ-29.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru