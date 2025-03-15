ВКС России сбили украинский самолет МиГ-29 в воздушном бою
Украинский самолет МиГ-29 сбили ВКС России в воздушном бою, сообщили в Минобороны России.
Кроме того, российские военные поразили военные объекты аэродромной инфраструктуры за минувшие сутки.
Также были уничтожены цеха производства беспилотников, склады боеприпасов и материально-технического обеспечения и объекты энергетики, которые обеспечивали работу ВПК Украины.
Российские средства ПВО уничтожили семь управляемых авиабомб JDAM и три реактивных снаряда HIMARS. В российском оборонном ведомстве также отметили, что ПВО РФ сбили 170 беспилотников, 141 из которых - вне зоны специальной военной операции.
Ранее стало известно, что минувшей ночью военные нейтрализовали 126 украинских беспилотников над шестью регионами России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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