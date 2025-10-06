СМИ: После взрывов в Харькове произошел частичный блэкаут
Более 15 мощных взрывов прозвучало в Харькове, сообщает Telegram-канал Shot.
В городе произошел частичный блэкаут. По предварительным данным, именно оттуда Вооруженные силы Украины атаковали Белгород.
В пригороде Харькова прогремело до 18 взрывов. Вспышки видны в разных частях города. Сообщается о перебоях с электричеством.
По предварительной информации, российские беспилотники «Герань-2» атаковали энергетические объекты. На территории Харьковского канатного завода виден сильный пожар и чёрный дым. По словам местных жителей, под ударом была подстанция «Бавария».
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что мужчина и 10-летний мальчик ранены в результате атак дронов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru