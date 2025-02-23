СМИ: Украину атаковали более 200 беспилотников «Герань»

Украина оказалась под массированным ударом российских беспилотников-камикадзе «Герань», сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

В России создали аналог дрона-камикадзе «Герань»

По их информации, в налете по нескольким регионам использовали более 200 аппаратов.

В Киеве минувшей ночью прозвучали шесть серий взрывов. Мэр Виталий Кличко заявил, что в городе работает система противовоздушной обороны, призвав жителей оставаться в укрытиях.

Также беспилотники атаковали объекты в Одесской области.

Ранее в офисе Зеленского заявили о массированном ракетном ударе по Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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