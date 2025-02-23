СМИ: Украину атаковали более 200 беспилотников «Герань»
Украина оказалась под массированным ударом российских беспилотников-камикадзе «Герань», сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).
По их информации, в налете по нескольким регионам использовали более 200 аппаратов.
В Киеве минувшей ночью прозвучали шесть серий взрывов. Мэр Виталий Кличко заявил, что в городе работает система противовоздушной обороны, призвав жителей оставаться в укрытиях.
Также беспилотники атаковали объекты в Одесской области.
Ранее в офисе Зеленского заявили о массированном ракетном ударе по Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Володин: Вызовы показали, что есть бросившие РФ люди в трудный момент
- МО: За ночь силы ПВО перехватили 20 дронов ВСУ над 6 регионами РФ
- Медведев заявил, что Россия не допустит всемирного апокалипсиса
- СМИ: Украину атаковали более 200 беспилотников «Герань»
- СМИ: После завершения СВО Украину ожидают две волны эмиграции
- Continental Resources: Нефтедобывающие компании США не вернутся в Россию
- Киев планирует обменяться пленными по формуле «всех на всех»
- Криптобиржа Bybit объявила награду в $140 млн за поимку обокравших ее хакеров
- В Госдуме рассказали, что пенсионерам положены налоговые вычеты по земельному налогу
- СМИ: Страны G7 хотят призвать Китай прекратить поддержку России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru